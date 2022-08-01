Воронеж, 1 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Региональный центр компетенций на базе департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области и «Нормативно-проектный центр» разработает архитектурную концепцию благоустройства пешеходного бульвара Карла Маркса в Воронеже. Также участие в разработке примет студия средового дизайна «Design unit4» (Санкт-Петербург). Об этом 1 августа сообщается в telegram-канале «Зодчество ВРН».

Пресс-служба администрации Воронежа Бульвар Карла Маркса

На первом этапе планируется работа с самым востребованным и популярным у горожан участком: от пересечения бульвара с проспектом Революции до улицы Кольцовской.

« Подход к проекту реконструкции самый серьезный и разрабатывать его будем совместно с департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области», — пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Принять участие в благоустройстве смогут и местные жители. Для этого уже созданы группы в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграмм».

«Для нас большая честь и ответственность, что глава Воронежа Вадим Кстенин пригласил нашу команду поработать над одной из самых значимых общественных территорий Воронежа. Главные ценности нашего центра компетенций — это акцент на работу с идентичностью места, опора на мнение горожан и взаимодействие с экспертным сообществом», — рассказал руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

К следующему этапу — разработке документации и определению стоимости работ — планируется приступить после презентации концепции и получении обратной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область вошла в число регионов, которым выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства России на завершение реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды.