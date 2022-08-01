Тирана, , 15:58 — REGNUM Нарушением международного права являлось одностороннее провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году. Об этом 1 августа заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе совместной пресс-конференции со своим албанским коллегой Эди Рамой в Тиране.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

«Думаем, что одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу», — приводит его слова портал Kosovo online.

При этом Санчес уточнил, что это не означает того, что Испания не будет поддерживать диалог с самопровозглашённой республикой для сближения с Евросоюзом и подчеркнул, что у испанских властей такая позиция по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что необходимо приложить усилия, чтобы избежать новой эскалации в отношениях между Сербией и Косово.