Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM В День Военно-Морского Флота России на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся показ концертной версии рок-оперы «Юнона и Авось». Об этом 1 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Рок-опера «Юнона и Авось» на Дворцовой площади Санкт-Петербурга Пресс-служба «Русской медиагруппы»

В постановке приняли участие заслуженный артист России Александр Маршал, актриса и певица Валерия Ланская, народный артист России Валерий Гавва, заслуженная артистка России Светлана Криницкая и другие. В честь сорокалетия рок-оперы её посетил один из авторов — композитор Алексей Рыбников — он отметил «сильный состав» спектакля.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Юноны и Авось» состоялась 9 июля 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. Спектакль был создан Алексеем Рыбниковым и Андреем Вознесенским — первым режиссёром постановки стал художественный руководитель и главный режиссёр «Ленкома» Марк Захаров.

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