Донецк, 1 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Первомайск в Донецкой Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

«Первого августа в 02:40 зафиксирован обстрел г. Первомайска со стороны вооружённых формирований Украины с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего противником выпущено по городу 12 ракет типа M31 GMLRS», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате было повреждено пять многоквартирных жилых домов, значительные повреждения также получили социальные объекты и объекты инфраструктуры.