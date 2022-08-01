Тирана, 1 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Провозглашение независимости Косово от Сербии, которое было сделано в 2008 году в одностороннем порядке, нарушает международное право. Об этом 1 августа на совместной с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, касаясь вопроса очередного обострения в Косово и Метохии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Мы считаем, что одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права, поэтому мы не может его принять», — указал Санчес, слова которого приводит портал Kosovo online.

Он также добавил, что «это для нас неприемлемо при всём уважении, которое испытываем к албанскому народу». При этом испанский премьер отметил, что это не значит, что Мадрид не поддерживает диалог с Приштиной ради сближения с ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Европейский парламент принял резолюцию, в которой недвусмысленно говорится о том, что результатом диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной должно стать взаимное признание. При этом депутат сербского парламента и военный аналитик Милован Дрецун назвал такие действия ЕС «попыткой исключить Сербию из процесса европейской интеграции».