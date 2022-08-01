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Электричество 99px.ru

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи стран Северной Европы Nord Pool в понедельник, 1 августа, составила 394,11 евро за мегаватт-час. Об этом сообщают данные биржи.

В Финляндии в понедельник, 1 августа, среднесуточный биржевой тариф составил 275,36 евро, а в Латвии и Литве — также 394,11 евро за мегаватт-час.

По сравнению с воскресеньем, 31 июля, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 299,22 евро, тариф вырос на 32%. При этом максимальный тариф зафиксирован с 21:00 до 22:00 по местному времени, когда цена составит 533,58 за мегаватт-час. Минимальный тариф будет с 3:00 до 6:00, когда цена составила около 149 евро за мегаватт-час.