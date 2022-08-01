Тбилиси, 1 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии: Теона Акубардия (партия «Стратегия Строителя»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Тамар Кордзая (независимый), Анна Нацвлишвили (партия «Лело») и Анна Бучукури (партия «За Грузию») призвали прекратить нападки на посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Совместное заявление было распространено 1 августа.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

Авторы обращения не согласны с обвинениями, что Дегнан пыталась спровоцировать войну Грузии с Россией. По их мнению, такая антизападная кампания противоречит грузинским национальным интересам.

«Мы считаем, что эта дезинформационная кампания, в которую включились наши коллеги, таит в себе угрозу для интересов нашей национальной безопасности, — говорится в заявлении. — США годами помогают нашим силам обороны укреплять обороноспособность и обеспечивать совместимость с НАТО для оказания сопротивления и сохранения суверенитета в случае внешней военной агрессии».

Депутаты также отметили, что США помогали Грузии в августе 2008 года, когда Россия вмешалась в грузино-осетинский конфликт, в ходе которого армия Грузии напала на Южную Осетию.

Напомним, ранее Субари с коллегами Михаилом Кавелашвили и Дмитрием Хундадзе, покинув ряды «Мечты», обвинили Дегнан в подстрекательстве к войне с РФ. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране и совершить переворот.