Таллин, , 15:24 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

Несмотря на летние каникулы, специальная комиссия парламента Эстонии по контролю государственного бюджета решила провести внеочередное заседание, сообщила канцелярия парламента.

Темой внеочередного заседания стали поправки, внесенные новым правительством в программу по восстановлению и укреплению экономики Эстонии. По словам председателя специальной комиссии Тыниса Мёльдера, комиссия хочет ознакомиться с причинами прекращения госфинансирования проектов Таллинской больницы, железной дороги Турба-Ристи и закупки медицинских вертолетов, которые в свое время были признаны стратегическими.

По словам главы комиссии, она хочет услышать объяснений от представителей кабинета министров, что это за «финансовые и временные риски», на которые правительство ссылалось при принятии решения.

«Мы хотели бы получить оценку правомерности решения, так как связанные с крупными проектами местные самоуправления обратились в суд с иском против государства. По оценке юристов самоуправлений, решение не является легитимным, так как на соответствующем заседании присутствовало недостаточное количество членов правительства», — сказал Мёльдер.

Общая стоимость отмененных проектов превышает 350 млн евро.

На внеочередное заседание специальной комиссии были приглашены министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон, Таллиннский городской канцлер Кайри Вахер, мэр Хаапсалу Урмас Суклес, государственный контролер Янар Холм, государственный секретарь Таймар Петеркоп, а также представители министерства финансов и Канцелярии канцлера права.