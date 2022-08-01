Париж, 1 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Уровень безработицы в еврозоне в июне не изменился и составил 6,6%, что является самым низким показателем с 1998 года, сообщает Franceinfo.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Уровень безработицы в еврозоне в июне не изменился и составил 6,6%, что является историческим минимумом. Этот показатель в 6,6%, уже зарегистрированный в мае, был достигнут в апреле.

Для всего Европейского союза (ЕС) уровень безработицы составил 6,0%, что также соответствует уровню, зафиксированному в мае. В ЕС самый высокий уровень безработицы в июне был зафиксирован в Испании (12,6%), Греции (12,3%), Италии (8,1%) и Швеции (7,6%).

По данным Евростата, во Франции 7,2% активного населения были безработными. Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Чехии (2,4%), Польше (2,7%) и Германии (2,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, казнь четырех заключенных, приговоренных к смертной казни, в том числе двух деятелей демократической оппозиции, о которой было объявлено в конце июля, может стать поворотным моментом в подходе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к ситуации в Мьянме.