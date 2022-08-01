Тель-Авив, Израиль, , 15:10 — REGNUM Израиль потребовал распустить комиссию ООН по расследованию вооруженного конфликта с палестинцами в 2021 году, осудив высказывания одного из ее членов как антисемитские, передает агентство Reuters.

Яир Лапид Mfa.gov.il

Поводом для расследования послужил 11-дневный конфликт в Газе в мае 2021 года, когда во время обмена ударами погибли по меньшей мере 250 палестинцев и 13 израильтян, но также комиссия рассматривает нарушения прав человека до и после него и стремится установить коренные причины напряженности.

В письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша премьер-министр Израиля Яир Лапид процитировал высказывание члена комиссии по расследованию Совета по правам человека ООН Милуна Котари в интервью.

«Мы очень огорчены тем, что в социальных сетях, которые контролируются в основном будь то еврейским лобби или некоторыми НПО, вбрасывается много денег на попытки дискредитировать нас», — сказал Котари в подкасте на новостном сайте Mondoweiss от 25 июля.

Израиль бойкотировал расследование комиссии и запретил въезд ее сотрудникам. По заявлению израильских властей, предварительное заключение комиссии, сделанное в июне, стало последним в серии необъективных докладов.

«Борьба с антисемитизмом не может вестись только словами, она требует действий. Пришла пора действовать; настало время распустить комиссию, — сказал Лапид. — Эта комиссия не просто одобряет антисемитизм — она его разжигает».

Представители ООН пока не ответили на просьбу о комментарии. Однако Mondoweiss опубликовал письмо главы комиссии Нави Пиллэй, в котором она заявила, что слова Котари были намеренно вырваны из контекста.

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