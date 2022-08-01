Лос-Анджелес, США, 1 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Американский актёр Сильвестр Сталлоне публично раскритиковал продюсера фильмов «Рокки» и «Крид» Ирвина Уинклера. Он опубликовал в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пост, в котором изобразил Уинклера вампиром.

Цитата из к/ф «Рэмбо: Первая кровь». Реж. Тед Котчефф. 1982. США Сильвестр Сталлоне

Причиной негативных комментариев Сталлоне в адрес продюсера и его детей стал недавний анонс спин-оффа киносерии «Крид». Компания Metro-Goldwyn-Mayer совместно с Уинклером работает над фильмом, посвящённым сыну персонажа Ивана Драго, которого сыграл Дольф Лундгрен в «Рокки 4».

В своём посте Сталлоне выразил недовольство тем, что продюсер продолжает наживаться на франшизе, а также потребовал вернуть ему права на неё. «После того, как Ирвин Уинклер и его семья высосали все соки из Рокки 4, вероятно, самый ненавистный, бездарный, дряхлый продюсер в Голливуде и его трусливые дети нашли свою следующую пищу — Драго. ВЕРНИТЕ МОИ ПРАВА, КРОВОПИЙЦЫ!» — пишет актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Сильвестр Сталлоне был автором сценария всех пяти картин о Рокки, а также сыграл в них главную роль. В своих интервью актёр утверждает, что его «лишили» прав на кинофраншизу, а также называет эту тему «болезненной».