Белград, , 14:33 — REGNUM На данный момент в ситуации с Косово получилось избежать кровопролития, однако она является трудной и у неё пока нет устойчивого долгосрочного решения. Такое мнение 1 августа высказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

Как указал посол России, когда президент Сербии Вучич, говорит о деэскалации этой ситуации, это, по его мнению, говорит о том, что непосредственно в данный момент не случится её крайнего развития, обострения и кровопролития.

«Такие опасения и сейчас были и ранее… Так что ситуация крайне сложная, и данное решение, оно, может быть, сняло напряженность в настоящее время, но не прокладывает путь к какому-то долгосрочному устойчивому решению», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что западные страны в ситуации с Сербией намеренно искажают оценку происходящего на границе с Косово и в стране, не выполняя свою роль посредника эффективно.