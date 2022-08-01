Кабул, , 14:29 — REGNUM Китай будет добывать нефть на месторождении Кашкари в провинции Сарипуль на севере Афганистана. Об этом 1 августа объявило министерство финансов правительств «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета «8 Собх».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём информационном бюллетене ведомство указало, что китайская компания «Аксус» и государственная афганская нефтяная компания с долей 20% будут добывать нефть на месторождении Кашкари.

Также отмечается, что глава министерства на встрече с главой компании «Аксус» отдал распоряжение о подписании контракта на добычу нефти на месторождении Кашкари.

Китай является одной из стран, которые пристально присматриваются к скрытым запасам недр Афганистана после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль.