Москва, 1 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии нашли в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами, сообщает 1 августа пресс-служба ведомства.

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«Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны со вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в одном из схронов были найдены ПТУР NLAW и три РПГ, находившиеся во «взведенном состоянии», они были уничтожены накладным зарядом.

Кроме того, были изъяты около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.