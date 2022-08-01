Москва, 1 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В России благодаря нацпроекту «Экология» ликвидируются объекты накопленного экологического вреда: это мусорные полигоны и бывшие промышленные участки. В 2022 году будут завершены работы на 17 таких объектах, их экологический и социальный эффект для жителей регионов можно оценить уже сегодня. Более ста свалок будут рекультивированы в российских регионах до 2023 года по федеральному проекту «Чистая страна». Об этом 18 июля во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам сказал президент России Владимир Путин.

Светлана Шаповалова Природа

«Рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано ещё 17 таких свалок, а до конца 2023 года — не менее 111. Вы знаете, как всё это начиналось на одной из прямых линий: граждане остро поставили этот вопрос — вопрос с этими свалками. Хотелось бы, конечно, ещё большими темпами, но всё-таки работа идёт», — сказал глава государства.

С 2019 года свалки и другие экологически опасные объекты ликвидируются по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Кроме того, с 2022 года началась реализация нового федерального проекта «Генеральная уборка», который включил в перечень опасных объектов, подлежащих ликвидации, скважины и затонувшие суда.

«Мы сейчас ведём работу по выявлению «горячих точек», оценке их вреда природе и здоровью людей. В рамках «Генеральной уборки» Минприроды России вместе с главами регионов уже собрана информация о более чем 3,1 тысячи опасных объектов, в том числе объектах накопленного вреда. Планируется, что до 2024 года 1929 объектов будут проинвентаризированы, ликвидированы 500 опасных скважин, подняты и утилизированы затонувшие корабли. Вопрос финансирования таких мероприятий также у нас на контроле — с регионами уже идёт работа, и с осени средства от экологических штрафов будут «окрашиваться», а территории смогут направлять их на ликвидацию таких объектов», — сказал глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Так, в Карачаево-Черкесии завершилась рекультивация хранилища отходов Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, под воздействием вреда которого находилось более 26 тыс. человек. Работы проводились по нацпроекту «Экология».

Руду на этом участке добывали еще во времена царской России — с 1891 года, использовать его перестали только в 1975-м. Работы по рекультивации начались весной 2021 году по федеральному проекту «Чистая страна». Хвостохранилище располагалось в Карачаевском муниципальном районе, в 2,2 км к северу от поселка Эльбрусский. Ликвидация опасного объекта позволила улучшить экологическую обстановку для более чем 26 тысяч человек, а также вернуть в городское хозяйство 6 га земель. Рекультивированные участки планируется использовать для сенокоса и выпаса скота.

«Федеральный проект «Чистая страна» имеет важнейшее социальное значение. Объекты накопленного вреда окружающей среде оказывают негативное воздействие не только на экосистемы, но и здоровье граждан. Всего в 2024 году будет восстановлено более 3,5 тысячи гектаров нарушенных земель, улучшится качество жизни 29 миллионов человек», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

В Мурманской области благодаря нацпроекту рекультивируется самая крупная свалка за полярным кругом — городская свалка в микрорайоне Дровяное. Мусорный полигон был создан в 1971 году без учета экологических, санитарных и противопожарных правил и норм, тогда разработка проектной документации для такого рода объектов законодательно не предусматривалась. На момент закрытия свалки ее площадь составляла порядка 36 га — это почти 50 футбольных полей, объем накопленных отходов — 2,8 млн куб. м. При этом полигон находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива, а рядом протекают три природных ручья.

«Я рад, что в Мурманске наконец-то это состоялось. Я видел в других областях подобные объекты, знаю, как это делается. Познакомился также с мурманским проектом — это глобальная работа. Представьте, что одной только песчано-гравийной смеси требуется в размере 350 тысяч тонн, чтобы сделать пирог — основное тело свалки — по всем технологиям, которые требуются нашей экологии. Я поговорил с подрядчиком, подробно его расспросил и полностью остался удовлетворен его ответами», — пояснил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Короткий летний сезон требует усиленного темпа работ: уже сформировано тело свалки, установлен защитный экран, продолжаются работы по устройству дренажа и очистных сооружений. Следующим летом рекультивация будет полностью завершена: заработают системы отвода свалочных газов и загрязненных стоков, начнется процесс восстановления нарушенных арктических земель.

В Чувашской Республике благодаря нацпроекту «Экология» улучшено качество жизни более 600 тысяч человек — этого удалось достичь благодаря рекультивации пяти мусорных полигонов в городах и районах республики (Пихтулинской, Ильбешской, Аликовской, Яльчикской и Канашской).

Работы по рекультивации еще одной крупной свалки в городе Ядрин выполнены более чем на 55%. Ее площадь составляет более 1,8 га, а объем накопленных отходов — 31,55 тыс. м.

«Рекультивация свалки повысит качество жизни не только населения Ядрина и Ядринского района, но и позволит улучшить экологическую обстановку в республике. Чувашия станет еще более благоприятным для проживания регионом», — отмечает руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

На протяжении многих лет негативному экологическому воздействию подвергались 9,1 тыс. человек, проживающих вблизи опасного объекта. Теперь угроза для здоровья людей и благополучия окружающей природы наконец исчезнет.

К 2024 году по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» будут ликвидированы: 191 свалка в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) площадью не менее 3,7 тыс. га, которые были выявлены в результате мониторинга в 2019 году.

К июню 2022 года ликвидировано 40 свалок в границах городов, 66 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). Улучшилось качество жизни 3,4 млн россиян в связи с ликвидацией свалок и 4,16 млн в связи с ликвидацией свалок ОНВОС.

Благодаря стратегической инициативе «Генеральная уборка» к 2024 году будет завершена инвентаризация всех опасных объектов и оценено их влияние на здоровье населения, ликвидированы 79 затонувших кораблей и 500 заброшенных скважин. К 2030 году будут ликвидированы все свалки в границах городов и полностью исключено негативное влияние ОНВОС на жизнь и здоровье людей.