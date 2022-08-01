Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В День Воздушно-десантных войск в Санкт-Петербурге состоятся памятные акции и мероприятия. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники в день ВДВ у выключенного фонтана в Петербурге

Начнутся они с торжественно-траурного митинга в 10:00 в сквере имени Василия Филипповича Маргелова, по адресу Приморский проспект, 79А. В шествии пройдут военнослужащие Воздушно-десантных войск, ветераны ВДВ, представители органов городского правительства и Законодательного собрания, а также общественных организаций.

К вечному огню на Марсовом поле в 12:30 возложат цветы и венки. Следующей локацией мероприятий на День ВДВ станет парк 300-летия Санкт-Петербурга. Там в 15:00 начнётся концертная программа. Зрители увидят на сцене популярных артистов, в том числе ветеранов Воздушно-десантных войск.

Отметим, что во время концерта спортсмены-парашютисты продемонстрируют своё мастерство. Кроме этого, зрители увидят показательные выступления по рукопашному бою.

В СПб ГУП «Водоканал» напомнили о правилах безопасности в связи с Днём ВДВ. Предприятие сообщает, что за купание в фонтанах предусмотрен административный штраф. Работники «Водоканала» 2 августа усилят охрану объектов.