Кито, , 13:34 — REGNUM Национальная ассамблея Эквадора решила принять механизм удалённого формата работы в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора

Эта мера соответствует рекомендации Комитета по чрезвычайным операциям после анализа эпидемиологической ситуации по всей стране, где наблюдается рост числа положительных случаев коронавируса.

В связи с этим сотрудники отделов, в которых может быть применена данная мера, продолжат работать удалённо.

Согласно эпидемиологическому протоколу, в парламенте необходимо соблюдать вместимость в 50%, а также использовать медицинские маски.