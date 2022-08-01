Тбилиси, , 13:10 — REGNUM В Грузии с 1 августа ввели минимальные ставки для зарплат медицинских работников. Об этом сообщил на телеканале «Имеди» министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

Деньги (сс) Michael Marcovici

«На основании тарифов и выплат, которые мы платим государственные клиникам посредством системы всеобщего здравоохранения, на первом этапе, на наш взгляд, была рассчитана справедливая минимальная зарплата», — сказал глава ведомства.

Он сообщил, что минимальный тариф для врача составляет 9 лари в час или 1620 лари (около 36 тыс. рублей) в месяц. Для младшего врача минимальная зарплата составляет 6 лари в час и 1080 (около 24 тыс. рублей) в месяц, для медсестры — 5,75 и 1035 лари (около 23 тыс. рублей), помощника медсестры — 3 и 540 лари (около 12 тыс. рублей), для санитаров — 2,8 и 504 лари (около 36 тыс. рублей).

Министр рассказал, что эту схему сначала опробовали в течение двух месяцев в Республиканской больнице в Тбилиси.

Стоит отметить, в июле на платформе «Платформы справедливого труда Грузии» сообщили, что имеют данные о «кражах» зарплат медиков в 86 медучреждениях. В основном это касается присвоения руководством надбавок за лечение пациентов в COVID-19.

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