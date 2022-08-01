Волгоград, 1 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Жительница Волгограда, осуждённая за пособничество боевикам в Сирии, помогала террористам на кухне и в уборке помещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа подробности уголовного дела в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Установлено, что 25-летняя Мария Н., находясь в Сирийской Арабской Республике, вступила 16 марта 2015 года в состав запрещённого террористического незаконного вооруженного формирования «Джамаат Дауда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там до мая 2019 года женщина принимала и распределяла продукты, готовила пищу для боевиков, занималась уборкой и выполняла иные поручения руководителя организации. Задержали её в аэропорту в августе 2021 года после возвращения в Россию.

Суд назначил волгоградке четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.