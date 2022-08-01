Себха, , 12:33 — REGNUM Пожар в ливийском регионе Бинт-Бай, провинция Себха, привёл к взрыву автоцистерны, перевозившей горючее. Об этом сообщает Canat Febrayr.

По данным журналистов, инцидент произошёл утром 1 августа. Бензовоз перевернулся на шоссе по дороге в город Аз-Завия. На месте происшествия собрались десятки местных жителей, которые пытались собрать топливо. По невыясненным причинам, разлитое топливо вспыхнуло, что привело к взрыву автоцистерны.

По последним данным, в результате взрыва погибли как минимум семь человек, около 50 местных жителей получили ранения и ожоги. Пострадавших доставляют в больницу города Себха.