Москва, , 12:26 — REGNUM Скончавшийся в Москве последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин родился и много работал в Кузбассе. Ключевые вехи из жизни известного земляка напомнил авторитетный сибирский телеграм-канал buzoters_and_crows:

Вадим Бакатин Olga Kuzischina

«На подмосковной даче тихо ушел из жизни Вадим Бакатин — последний глава КГБ СССР. Он уроженец Киселевска, отец Бакатина работал маркшейдером и рассчитывал, что сын тоже пойдет работать в шахту. Но сын пошел дальше: выучился на инженера, поднялся до руководящих постов в строительной отрасли Кузбасса, после чего перешел на партийную работу и в 1987 году стал первым секретарем Кемеровского обкома КПСС, фактически возглавив исполнительную власть региона.

Но уже через год Вадима Бакатина ждало новое повышение — он был назначен министром внутренних дел СССР. Потом были непростые отношения с Михаилом Горбачевым, отставка, участие в выборах президента РСФСР и, наконец, руководство комитетом государственной безопасности страны, разваливающейся на части. При Бакатине КГБ был окончательно упразднен.

Также в удивительной биографии нашего земляка есть известный эпизод с подслушивающими устройствами в строящемся здании посольства США. Жучки были надежно запрятаны в арматуру и кирпичи, и американцы о них не знали. Бакатин же (по до сих пор непонятным причинам) рассекретил эту технологию послу США, после чего недостроенный корпус снесли, а стройматериалы стали возить из-за океана. Этот случай окончательно уничтожил карьеру Бакатина. Некоторые биографы утверждают, что таким способом его просто убрали с политической арены.

Последние годы жизни Вадим Бакатин работал в фонде Baring Vostok Capital Partners, вместе с легендарным кузбасским космонавтом Алексеем Леоновым».

Как сообщало ИА REGNUM, последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин, который раскрыл США технологию подслушивания американского посольства в Москве, умер в возрасте 84 лет.

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