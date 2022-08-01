Брянск, 1 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Брянской области, заместитель председателя правительства Брянской области Владимир Реунов ушёл в отставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе правительства региона.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

Чиновник координировал работу департаментов экономического развития и природных ресурсов и экологии области. На должность заместителя губернатора он был утверждён в ноябре 2020 года.

Владимир Реунов уволен 31 июля.