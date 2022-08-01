Москва, 1 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, сообщается 1 августа на сайте регулятора.

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До 9 марта 2023 года банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Сохраняется действующий до 9 сентября 2022 года лимит в $10 тыс. или 10 тыс. евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. Отмечается, что продление ограничений по снятию наличной валюты связано с санкциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ограничения на выдачу наличной валюты вынужден будет продлить в сентябре 2022 года российский Центробанк.

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