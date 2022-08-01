Москва, 1 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В 2021 году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) составил 35 млн тонн, что выше плана на 2 млн тонн. Рост составил 6%. В этом году, по состоянию на июль, мы ещё прирастаем на 5%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина 1 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Что касается перевозки транзитных грузов, здесь за последние два года рост составил в три раза. А количество рейсов по СМП удвоилось — до 1627. Это является свидетельством востребованности Северного морского пути», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный морской путь особенно важен для России, находящейся под западными санкциями. Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил 1 августа на совещании с вице-премьерами.

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