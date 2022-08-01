Джакарта, 1 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Казнь четырех заключенных, приговоренных к смертной казни, в том числе двух деятелей демократической оппозиции, о которой было объявлено в конце июля, может стать поворотным моментом в подходе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к ситуации в Мьянме, сообщает издание Le Figaro.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

Министры иностранных дел стран АСЕАН встречаются в среду, 3 августа, в Пномпене (Камбоджа). На встречу не позвали представителя Мьянмы.

«Я думаю, что мы увидим, как АСЕАН станет жестче в отношении Мьянмы», — заявил Аарон Коннелли, специалист по Юго-Восточной Азии из международного института стратегических исследований.

«То, что хунта впервые за более чем тридцать лет применила смертную казнь, стало серьезным шагом назад», — отреагировал МИД Сингапура.

«Это показывает, что хунте нет дела до плана из пяти пунктов, который она согласовала в апреле 2021 года с АСЕАН, чтобы положить конец насилию и способствовать урегулированию кризиса», — написал в Twitter глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла, который хочет приостановить работу Мьянмы в рамках АСЕАН.

Однако вопрос об исключении страны из АСЕАН не обсуждается, как заверил дипломатический источник, близкий к переговорам.