Кабул, , 11:24 — REGNUM Посол Китая в Кабуле заявил, что его страна не преследует личные интересы и не стремится к установлению сферы влияния в Афганистане, а ищет возможности взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», посол Китая в Кабуле Ван Юй заявил в «Твиттере», что его страна не вмешивается во внутренние дела Афганистана и не преследует личных интересов, а также не пытается установить сферу своего влияния в этой стране.

«Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере жизнеобеспечения людей и повышения способности Афганистана к самостоятельному развитию. Любые слухи и поползновения, направленные на ослабление дружбы между Китаем и Афганистаном, не увенчаются успехом», — подчеркнул дипломат.

Это заявление прозвучало в то время, когда после позорного бегства США и НАТО из Афганистана некоторые западные СМИ поспешили сообщить, что Китай пытается усилить своё влияние в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал страны — члены Шанхайской организации сотрудничества поддерживать диалог и сотрудничество с Афганистаном, чтобы побудить временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать инклюзивное правительство.

Он также призвал к оказанию помощи Афганистану в гуманитарной и экономической сфере, усилиям по борьбе с терроризмом и поощрению к очистке территории Афганистана от всех террористических группировок, а также к многосторонней координации для достижения консенсуса стран региона по Афганистану.