Мурманск, 1 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Мурманской области в ходе оперативного совещания обсудили готовность объектов, обновляемых в рамках проекта с англоязычным названием «Arctic schools». Программа по модернизации школьных пространств реализуется в регионе второй год, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В 2021 году в рамках проекта мы обновили 56 пространств в школах и на эти цели выделили 150 млн рублей. В этом году мы расширили программу на детские сады, увеличили количество направлений, на что можно тратить грант. А количество пространств, которые станут современными и были выбраны при участии детей и их родителей, достигло сотни», — отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис также подчеркнул, что в 2022 году увеличено финансирование программы — из областного бюджета выделено более 263 млн рублей на ее реализацию.

«Arctic schools» — это программа по преобразованию школьных пространств. Учебные заведения, которые получили гранты на эти цели, смогут отремонтировать спортивные залы и библиотеки, модернизировать с учетом современных требований и дизайна профильные классы. Почему региональный проект с англоязычным названием, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске состоятся соревнования для студентов колледжей Арктической зоны России по профессиональному мастерству. Чемпионат входит в программу мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

Читайте также: В Мурманске пройдет чемпионат по северным профессиям