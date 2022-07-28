Мурманск, , 22:38 — REGNUM В Мурманске состоятся соревнования для студентов колледжей Арктической зоны России по профессиональному мастерству. Чемпионат входит в программу мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

В студенческой аудитории Kremlin.ru

Студенты испытают силы в 15 профессиональных компетенциях, характерных для северных регионов. Среди которых животноводство (оленеводство), национальная кухня, резьба по дереву и кости, арктический туризм, народные промыслы коренных народов Арктики, геопространственные технологии, обслуживание грузовой техники, обслуживание тяжёлой техники, сантехника и отопление, сварочные технологии, сетевое и системное администрирование, эксплуатация судов водного транспорта, электромонтаж, инженерный дизайн и медицинский и социальный уход.

В мероприятии примут участие 80 конкурсантов из девяти арктических регионов России.

Также запланирована деловая программ, в рамках которой запланировано проведение пленарного заседания с участием представителей руководства Минвостокразвития России, глав субъектов Арктической зоны РФ, руководителей крупных индустриальных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в Мурманске состоится фестиваль водных видов спорта. Мероприятие запланировано на 30 июля. Площадкой проведения фестиваля станет акватория Семёновского озера.

Читайте также: Фестиваль водных видов спорта пройдёт в Мурманске