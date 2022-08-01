Кишинёв, , 11:18 — REGNUM Гражданка США Вероника Драгалин с 1 августа официально вступила в должность главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. Об этом сообщает телеканал TV8.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, Драгалин представили сотрудникам ведомства. На встрече также присутствовали президент республики Майя Санду, министр юстиции Серджиу Литвиненко и и. о. генпрокурора Дмитрий Робу.

«Я ещё раз повторю, что очень ценю тот факт, что госпожа Драгалин оставила успешную карьеру в Соединённых Штатах Америки и решила поддержать развитие Республики Молдавия, участвуя в борьбе с коррупцией», — сказал Литвиненко.

Драгалин в июне победила в конкурсе на место главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. На тот момент она работала помощницей генпрокурора США в департаменте по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Драгалин родилась в Молдавии и эмигрировала из страны в школьном возрасте с родителями.

Напомним, ранее Санду призналась, что, кроме молдавского, имеет румынское гражданство.