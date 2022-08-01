Кишинёв, 1 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Гражданка США Вероника Драгалин с 1 августа официально вступила в должность главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. Об этом сообщает телеканал TV8.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным журналистов, Драгалин представили сотрудникам ведомства. На встрече также присутствовали президент республики Майя Санду, министр юстиции Серджиу Литвиненко и и. о. генпрокурора Дмитрий Робу.

«Я ещё раз повторю, что очень ценю тот факт, что госпожа Драгалин оставила успешную карьеру в Соединённых Штатах Америки и решила поддержать развитие Республики Молдавия, участвуя в борьбе с коррупцией», — сказал Литвиненко.

Драгалин в июне победила в конкурсе на место главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. На тот момент она работала помощницей генпрокурора США в департаменте по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Драгалин родилась в Молдавии и эмигрировала из страны в школьном возрасте с родителями.

Напомним, ранее Санду призналась, что, кроме молдавского, имеет румынское гражданство.