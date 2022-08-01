Берлин, 1 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Розничные продажи в Германии в июне 2022 года падали самыми резкими годовыми темпами с 1994 года, поскольку из-за дороговизны жители вынуждены сокращать покупки, как показали 1 августа данные национального статистического управления Германии. Об этом сообщает Financial Times.

Пустая тележка

Розничные продажи в июне упали на 8,8% в реальном выражении по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это самое большое годовое падение почти за 30 лет на фоне значительного роста потребительских цен.

Статистическое управление отметило, что высокий рост цен «оказывает заметное негативное влияние на потребительский климат».

Инфляция в Германии выросла до многолетнего максимума, чему способствует рост цен на энергоносители и продукты питания.

Спрос на текстиль и одежду снизился на 5,4%, а онлайн-покупки упали 15,1% в годовом исчислении.

Главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics Клаус Вистесен назвал эти показатели «жалкими» и добавил, что столь негативная тенденция может заставить экономистов понизить предварительные данные по ВВП за II квартал.