Кабул, , 11:09 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана приветствовал просьбу некоторых американских сенаторов ввести ограничения на поездки представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, написал в «Твиттере», что мир должен оказать максимальное давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ахмади предупредил, что, если не будут введены ограничения на поездки представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теракты 11 сентября 2001 года повторятся.

Представитель фронта подчеркнул, что мир должен поддержать борьбу афганского народа против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с терроризмом.

Напомним, недавно некоторые американские сенаторы написали письмо Генеральному секретарю ООН, в котором призвали ввести ограничения на поездки официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).