Москва, 1 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин, который раскрыл США технологию подслушивания американского посольства в Москве, умер в возрасте 84 лет. Об этом 1 августа сообщил информированный источник.

Olga Kuzischina Вадим Бакатин

«Вадим Бакатин скончался», — приводит его слова РИА Новости. При этом источник не уточнил детали произошедшего.

Отметим, Вадим Бакатин занимал пост председателя КГБ с августа по декабрь 1991 года и известен тем, что с санкции президента СССР Михаила Горбачёва передал американской стороне в качестве «жеста доброй воли» оригинальную схему подслушивания нового здания посольства США в Москве.