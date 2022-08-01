Краснодар, 1 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено на территории Краснодарского края на 1 и 2 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Согласно прогнозу, 1 и 2 августа в центральных районах, а также местами в юго-восточных и северо-западных районах края ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса. Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности.

Отметим, что, по данным на 1 августа, на территории края пятый класс пожарной опасности отсутствует, четвёртый класс пожарной опасности установлен в двух муниципальных образованиях — в Ейском и Щербиновском районах. В 36 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим. За последние сутки термоточек на территории края не зафиксировано, не регистрировались лесные и травяные возгорания.