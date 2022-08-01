Москва, 1 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. С 31 июля по 12 августа участники конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» отправляются в 12-дневный круиз на теплоходе «Нижний Новгород» по программе «Больше, чем путешествие».

Ольга Ларина, ИА REGNUM regnum picture 14732367502543709 big

Его участниками за три четырехдневные смены станут более 350 человек, представляющих все проекты платформы. Маршрут круиза включает 11 городов России: Москва — Углич — Ярославль – Кострома — Нижний Новгород – Чебоксары – Ульяновск – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань.

Перед отправлением »Теплохода возможностей» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин, советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, а также участники конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

«За четыре года 26 проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» объединили 15 миллионов талантливых и неравнодушных человек от 5 до 90 лет. Многоступенчатая система социальных лифтов на платформе выстроена таким образом, что она предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни: в период обучения в школе или вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции. У каждого есть возможность выбрать для себя подходящий конкурс или получить поддержку для реализации своей идеи. На борту теплохода возможностей — яркие участники наших конкурсов, которым платформа помогла продвинуться дальше и развить свой проект. Уверен, что плавание по Волге по программе «Больше, чем путешествие» получится не только увлекательным, но и познавательным и полезным», — отметил руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.

Экскурсионные программы во время остановок теплохода помогут познакомиться с туристическими возможностями России.

«Мы с вами живем в очень интересное время, когда ломаются старые устои и формируются новые тренды в том числе и в туризме. Современный турист хочет не просто побывать в уникальных местах, но и самореализоваться, получить индивидуальные впечатления, новые знания и опыт. Нам нужно идти «в ногу со временем», говорить с туристом на понятном ему языке, предлагать новые форматы продуктов, и при этом сохранять незыблемыми свои традиции. Именно такой инновационный турпродукт мы формируем в рамках программы «Больше, чем путешествие». Наши туры не только позволяют участникам программы развивать их способности, но и формируют позитивное взаимодействие между государством, туристической отраслью, регионами, местными жителями и путешественниками», — рассказала советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова.

Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание». Молодые люди сами могут выбрать, какой регион России посмотреть в поощрительном путешествии: для выбора доступно 370 программ, география проекта охватывает 79 регионов России. В поездках участники открывают для себя Россию и вносят свой вклад в развитие городских пространств, участвуют в социальных и волонтерских акциях.

«Участие Общества «Знание» в этой программе реализуется сразу в двух направлениях. С одной стороны, мы интегрировали во все наши проекты туры «Больше, чем путешествие» в качестве приза для победителей и финалистов. Например, победители и финалисты конкурса «Лига Лекторов» регулярно ездят в такие путешествия, которые впоследствии их вдохновляют на расширение своей просветительской деятельности или даже переезды в рамках России. С другой стороны, наша команда отчасти отвечает за то, чтобы этот проект, действительно, стал больше, чем просто путешествие, формируя интеллектуальную программу поездки. Так, мы с радостью направили корпус лекторов Российского общества «Знание» на значительную часть всех путешествий. Я надеюсь, мы масштабируем эту историю настолько, что в каждом туре будут выступать наши просветители на темы, которые созвучны с туристическим маршрутом участников или коррелируют с их интересами. Кстати, ближайшая поездка наших лекторов с просветительской программой намечена на конец августа — в Салехард», — отметил первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, предложив коллегам вместе работать над расширением программы «Больше, чем путешествие».

Во время выступления Дмитрий также рассказал про похожий проект, который реализует Российское общество «Знание» — лекции-экскурсии. Они проходят по самым уникальным и труднодоступным местам нашей страны, которые активная и талантливая молодежь может посетить в компании выдающихся людей: губернаторов, искренне любящих свой регион, руководителей корпораций, посвящающих жизнь их развитию.

Круиз будет состоять из 3 смен, в котором участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» будут сменять друг друга. Первая смена «Теплохода возможностей» пройдет с 31 июля по 4 августа. Ее участниками стали представители конкурсов «Мастера гостеприимства», «Моя страна — моя Россия», «Лучший социальный проект года», «Время карьеры», «Экософия», «Открываем Россию заново», «Больше, чем путешествие», Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

«Уже три года моя жизнь неразрывно связана с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и конкурсом «Мастера гостеприимства»: проект дает мне возможность расширить горизонты, наращивать свою экспертность и профессионализм и дарит общение с лучшими представителями из сферы туризма, — рассказывает победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Лейсан Сулейманова, — В мае 2022 года принимали в Уфе круизные теплоходы и организовывали экскурсии для туристов. Ещё тогда отметила для себя, насколько комфортным и интересным может быть отдых на воде и через пару месяцев мечта сбылась! На первую смену я попала как победитель конкурса «Мастера гостеприимства». Эмоции зашкаливают, с нетерпением жду старта путешествия».

Каждая поездка состоит из нескольких частей: туристического блока, который включает в себя экскурсии по знаковым местам с экскурсоводами и архитекторами, а также насыщенную деловую программу.

Во время мероприятия его участники обсудят существующие модели социальных лифтов, на примере проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», и разработают новые эффективные механики формирования социальных лифтов в России.

«Участие в международном инженерном чемпионате «CASE-IN» дает совершенно разные возможности студентам и молодым специалистам, открывает перед ними закрытые двери, дает возможность развивать свои профессиональные навыки, решать нестандартные задачи, с которыми редко сталкиваешься в процессе классического обучения. Помимо этого, проект дарит и совершенно неожиданные возможности: круиз по Волге вместе с участниками других проектов платформы «Россия — страна возможностей» отличный тому пример. Я нахожусь в невероятном предвкушении путешествия, и очень рад, что чемпионат «CASE-IN» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» подарят нам уникальный и незабываемый опыт», — отмечает победитель Международного инженерного чемпионата Case-in Борис Серегин.

«Мы привыкли, что экология – это про свалки, про природу, птичек, рыбок. Но на самом деле это еще и про общение. Команда проекта «Экософия» пройдется по номерам, по общественным территориям, составит лист пожеланий в плане экологизации подобных маршрутов, и мы предложим его нашей принимающей стороне – компании «ВодоходЪ», которая организует и проводит такие интересные туры», — рассказала журналистам руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия - страна возможностей» Вита Саар .

Участникам круиза «Теплоход возможностей» будет предложено придумать и разработать конкурс мечты, который бы могла реализовать президентская платформа «Россия — страна возможностей». В рамках сессии члены команд проанализируют, какой тематики конкурсов не хватает жителям страны, разработают портрет участников новых конкурсов, ответят на вопросы, как должен быть устроен идеальный конкурс и каких целей он должен достичь. Особое внимание будет уделено вопросам проведения конкурсных движений в разных регионах России: будущие проекты и активности смогут стать туристическими точками притяжения для субъектов страны.