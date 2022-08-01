Начался образовательный круиз «Россия — страна возможностей» по Волге
Москва, 1 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. С 31 июля по 12 августа участники конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» отправляются в 12-дневный круиз на теплоходе «Нижний Новгород» по программе «Больше, чем путешествие».
Его участниками за три четырехдневные смены станут более 350 человек, представляющих все проекты платформы. Маршрут круиза включает 11 городов России: Москва — Углич — Ярославль – Кострома — Нижний Новгород – Чебоксары – Ульяновск – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань.
Перед отправлением »Теплохода возможностей» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин, советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, а также участники конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».
«За четыре года 26 проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» объединили 15 миллионов талантливых и неравнодушных человек от 5 до 90 лет. Многоступенчатая система социальных лифтов на платформе выстроена таким образом, что она предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни: в период обучения в школе или вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции. У каждого есть возможность выбрать для себя подходящий конкурс или получить поддержку для реализации своей идеи. На борту теплохода возможностей — яркие участники наших конкурсов, которым платформа помогла продвинуться дальше и развить свой проект. Уверен, что плавание по Волге по программе «Больше, чем путешествие» получится не только увлекательным, но и познавательным и полезным», — отметил руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.
Экскурсионные программы во время остановок теплохода помогут познакомиться с туристическими возможностями России.
Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание». Молодые люди сами могут выбрать, какой регион России посмотреть в поощрительном путешествии: для выбора доступно 370 программ, география проекта охватывает 79 регионов России. В поездках участники открывают для себя Россию и вносят свой вклад в развитие городских пространств, участвуют в социальных и волонтерских акциях.
Во время выступления Дмитрий также рассказал про похожий проект, который реализует Российское общество «Знание» — лекции-экскурсии. Они проходят по самым уникальным и труднодоступным местам нашей страны, которые активная и талантливая молодежь может посетить в компании выдающихся людей: губернаторов, искренне любящих свой регион, руководителей корпораций, посвящающих жизнь их развитию.
Круиз будет состоять из 3 смен, в котором участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» будут сменять друг друга. Первая смена «Теплохода возможностей» пройдет с 31 июля по 4 августа. Ее участниками стали представители конкурсов «Мастера гостеприимства», «Моя страна — моя Россия», «Лучший социальный проект года», «Время карьеры», «Экософия», «Открываем Россию заново», «Больше, чем путешествие», Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
Каждая поездка состоит из нескольких частей: туристического блока, который включает в себя экскурсии по знаковым местам с экскурсоводами и архитекторами, а также насыщенную деловую программу.
Во время мероприятия его участники обсудят существующие модели социальных лифтов, на примере проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», и разработают новые эффективные механики формирования социальных лифтов в России.
Участникам круиза «Теплоход возможностей» будет предложено придумать и разработать конкурс мечты, который бы могла реализовать президентская платформа «Россия — страна возможностей». В рамках сессии члены команд проанализируют, какой тематики конкурсов не хватает жителям страны, разработают портрет участников новых конкурсов, ответят на вопросы, как должен быть устроен идеальный конкурс и каких целей он должен достичь. Особое внимание будет уделено вопросам проведения конкурсных движений в разных регионах России: будущие проекты и активности смогут стать туристическими точками притяжения для субъектов страны.