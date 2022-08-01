Белград, , 10:48 — REGNUM Сербские власти предприняли исключительные дипломатические усилия для того, чтобы повлиять на косовские власти отложить запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Петар Петкович (сс) Гора ТВ

Он напомнил, что президент Сербии Александр Вучич вчера призывал к миру.

«Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти», — приводит слова Петковича РИА Новости.

По его словам, Вучич за последние сутки многое сделал, чтобы сохранить мир.