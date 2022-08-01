Грозный, 1 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Нет сомнений в том, что именно НАТО подстрекает Сербию и Косово к конфликту. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 1 августа в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, западный альянс осознал, что терпит фиаско со своими замыслами на Украине, поэтому решил «ковырнуть заживающую на Балканах ранку». Официальная причина разгорающегося конфликта так нелепа и банальна, что нет сомнений — подстрекатели находятся вовне.

«Это очень сложная ситуация, в которой есть третья сторона подстрекателей — НАТО», — подчеркнул Кадыров, отмечая, что следит за событиями в Сербии и Косово.

Пока жители Балкан будут воевать между собой, Запад будет «подавать патроны, но жить спокойно», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Косово произошли беспорядки из-за планов Приштины запретить въезд в край с сербскими номерами и документами.

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