Джелалабад, Афганистан, , 10:45 — REGNUM Мужчина по имени Халил Джанан Хан убил свою жену в 8-м районе города Джелалабад, административном центре афганской провинции в Нангархар. Об этом заявил Хаджи Раис Забули, представитель командования безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Мотив убийства пока неясен, но Забули сказал, что убийца был арестован при попытке к бегству.

В последнее время из провинции Нангархар неоднократно поступали сообщения о насилии в семье, самоубийствах и убийствах.