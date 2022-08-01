Токио, , 10:30 — REGNUM Японские власти внимательно следят за передвижениями военных РФ в районе российских островов Курильской гряды Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Об этом 1 августа заявил на пресс-конференции заместитель генсека правительства Японии Сэйдзи Кихара.

Курилы Алексей Лукашевич

По словам Кихары, Токио известно о выступлении президента России Владимира Путина на параде в честь Дня российского ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Я хотел бы воздержаться от комментариев, но могу сказать, что мы всегда внимательно следим за движениями российской армии вокруг нашей страны, включая «северные территории» (так в Японии называют российские острова Курильской гряды Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — ред.)», — сказал он, говоря о принятой накануне новой Морской доктрине России.

Также Кихара добавил, что японская сторона собирает информацию и при необходимости доводит свою позицию до сведения Москвы.

«Правительство продолжит сбор информации, связанной с этим, и будет соответствующим образом действовать», — отметил заместитель генсека японского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что в новой, ранее утверждённой Морской доктрине России открыто обозначены границы и зоны национальных российских интересов.