Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон по версии издания The Sporting News.

Александр Овечкин Michael Miller

Кроме Овечкина, в этот список также вошли бейсболист Уолтер Джонсон, баскетболист Уэс Анселд и игрок в американский футбол Даррелл Грин.

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Также он является девятикратным обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ и трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.

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