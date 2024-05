Москва, 1 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. О вероятной причине очередного положительного теста на коронавирус у американского президента Джо Байдена в своем телеграм-канале 1 августа известил главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Тут может быть парадоксальный феномен, связанный с тем, что Байден принимал противовирусный препарат «Паксловид». Дело в том, что у некоторых людей, принимающих «Паксловид», через какое-то время, на фоне хорошего самочувствия и отсутствия симптомов, мистическим образом тест на коронавирус опять становится положительным. Про «мистически» — это не я, это из названия статьи на эту тему в JAMA: June8,2022 From Positive to Negative to Positive Again—The Mystery of Why COVID-19 Rebounds in Some Patients Who Take Paxlovid».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что президент США Джо Байден останется на карантине в связи с тем, что результат теста на COVID-19 вновь показал положительный результат, известил лечащий врач президента Кевин О’Коннор.

