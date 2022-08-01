Москва, 1 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Реактивные системы залпового огня HIMARS на Украине будут уничтожены к середине сентября. Об этом сообщил ветеран военной разведки, полковник, Герой России Рустем Клупов в беседе с SM. News.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

По его словам, у украинских военных не хватает мощности боеприпасов для РСЗО, чтобы урон от них был серьёзным. Такие системы опасны, если с высокой точностью попадают в склад боеприпасов, однако большого ущерба инфраструктуре не наносят.

Ветеран напомнил, что в середине апреля была поставлена задача уничтожения противокорабельных ракет «Гарпун», и в первой декаде июля она была выполнена — потребовалось примерно три месяца для систем разведки и поражения.

«Если первые удары HIMARS были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — сказал Клупов.