Российский разведчик: РСЗО HIMARS на Украине уничтожат к середине сентября
Москва, 1 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Реактивные системы залпового огня HIMARS на Украине будут уничтожены к середине сентября. Об этом сообщил ветеран военной разведки, полковник, Герой России Рустем Клупов в беседе с SM. News.
По его словам, у украинских военных не хватает мощности боеприпасов для РСЗО, чтобы урон от них был серьёзным. Такие системы опасны, если с высокой точностью попадают в склад боеприпасов, однако большого ущерба инфраструктуре не наносят.
Ветеран напомнил, что в середине апреля была поставлена задача уничтожения противокорабельных ракет «Гарпун», и в первой декаде июля она была выполнена — потребовалось примерно три месяца для систем разведки и поражения.
«Если первые удары HIMARS были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — сказал Клупов.