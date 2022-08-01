Мурманск, 1 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года. Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ВДНХ

Одной из сессий деловой программы Российского туристического форума «Путешествуй!» станет «Уникальный отдых, не выезжая из страны», на котором будут представлены тренды арктического туризма.

Свой туристический потенциал представят Санкт-Петербург, Пермь и Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский край и Коми.

На форуме «Путешествуй!» организуют выставку автодомов и прицепов для автопутешествий, а также проведут тревел-стендапы путешественников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на ВДНХ 30 июля состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. Цель фестиваля — познакомить горожан с разнообразными видами спорта, доступных каждому.

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