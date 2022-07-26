Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве на ВДНХ 30 июля состоится фестиваль неолимпийских видов спорта, сообщается на портале мэра столицы.

Падение на вейкборде

Цель фестиваля — познакомить горожан с разнообразными видами спорта, доступных каждому. Участники фестиваля увидят выступления на самокатах, вейкборде и роликах, шоу-программу по капоэйре, матчи по игре во фрисби и лякросс.

В рамках фестиваля неолимпийских видов спорта пройдут мастер-классы и лекции. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВДНХ прошел первый фестиваль путешествий по России — «Подорожник».

Читайте также: На ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России