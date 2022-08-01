Москва, , 09:45 — REGNUM Известие о том, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, в своем телеграм-канале 1 августа прокомментировал главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всвязи с этим давайте посмотрим, что это за синдром такой?! Внезапно поражаются несколько периферических нервов, (обычно снизу вверх, от ног и потом выше на туловище руки и голову), что ведёт от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами. Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим и может развиваться паралич дыхания. Заболевание длится от 2-х до нескольких недель, требует интенсивного госпитального лечения.

Откуда что берётся? Ну тут масса умных слов: иммунный ответ, перекрёстная реакция, эпитопы, димиелинезация….

Как правило всему предшествует инфекция. Бактериальная или вирусная. (Классически это «кампилобактер», вызывающий гастроэнтерит, хотя «триггером» может служить и множество вирусов- от вируса гриппа до коронавируса).

На эти вирусы или бактерии вырабатываются антитела, которые по каким-то причинам путают сигнал «свой-чужой» и начинают поражать не вирусы, а собственные клетки. В данном случае клетки оболочки переферических нервов. (Как зайцы обгладывают кору на садовых деревьях зимой, губя их). В результате нерв теряет свою функцию. Все это может длиться до нескольких недель, пока не восстановиться. Стараясь остановить такой извращённый иммунный ответ, врачи вводят иммуноглобулин, проводят обмен плазмы и главное- обеспечивают человеку дыхание- из-за паралича дыхательной мускулатуры половина таких больных нуждаются в ИВЛ.

Чем человек старше, тем тяжелее все протекает. Смертность 3-7%, (у тех, кто на ИВЛ-20%), последствия паралича остаются у почти половины пациентов на долгое время».

Доктор Мясников также отметил, что синдром Гийена-Барре — не редкость, в стационаре, где он работает, пациенты с таким диагнозом появляются примерно 1-2 раза в месяц.

«Отдельная тема- Синдром Гийома-Барре после вакцин. Редкие случаи отмечались после вакцин от гриппа, менингита, герпеса, нынче вот- КОВИДа. Из-за их крайней малочисленности точную причинно-следственную связь установить трудно, пока это единичные публикации», — заметил Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что у бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, у которого внезапно начали отниматься руки и ноги, госпитализирован в одну из европейских клиник, в своем Telegram-канале известила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову.

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