Бухарест, 1 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В районе крупнейшего регионального черноморского курорта Эфория на юге Румынии была обнаружена морская мина. Об этом 1 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

По предварительным данным, указанный плавучий предмет имеет украинскую маркировку.

Предполагается, что мина была сорвана с креплений у берегов Украины и отнесена в румынские территориальные воды в результате сильного шторма.

Согласно официальной информации, опасный объект вывезен в безопасную зону и уничтожен силами саперных подразделений ВМС Румынии.