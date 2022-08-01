Веллингтон, 1 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. С понедельника 1 августа границы Новой Зеландии полностью открылись для посетителей со всего мира — впервые после того, как страна закрыла их в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, передает агентство Reuters.

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Границы Новой Зеландии стали открываться для ее граждан в феврале 2022 года, и постепенно ограничения ослабевали.

Теперь в Новую Зеландию могут вернуться туристы и международные студенты, а также страна отныне разрешает круизным судам и иностранным яхтам причаливать в своих портах.

Большинство туристов, прибывающих в Новую Зеландию, по-прежнему должны быть привиты от COVID-19 и сдать два теста по прибытии. Однако требование о карантине снято.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, выступая на деловом саммите в Окленде, заявила что окончательное открытие границ стало грандиозным событием. А министр туризма Стюарт Нэш сказал, что возвращение круизных судов станет толчком для развития местного производства.