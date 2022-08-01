Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве за январь–июнь 2022 года количество самозанятых увеличилось на 185 тысяч человек и достигло 1,05 миллиона человек, сообщается на портале мэра столицы.

За работой Антон Афанасьев © ИА REGNUM

За I полугодие самозанятые перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей — это на 15 процентов больше, чем за весь прошлый год. Суммарный доход самозанятых с 2019 года, составил 440 млрд рублей, а I полугодие месяцев 2022 года — 120,5 млрд рублей.

По данным на 1 июля, на Москву приходится пятая часть всех самозанятых в России. Наиболее популярные виды деятельности самозанятых — доставка, строительство, сдача в аренду квартир, маркетинг и реклама.

Как сообщало ИА REGNUM, за 3,5 года число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек.

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