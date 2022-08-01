Астана, 1 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Число жителей Казахстана к 2030 году вырастет до 20,8 млн человек при негативном сценарии и до 21,5 млн человек — при позитивном. Об этом 1 августа сообщил журналистам глава департамента прогнозирования АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) Дмитрий Шумеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Если сохранятся показатели смертности и рождаемости на уровне 2021 года, а внешней и межрегиональной миграции — на среднем значении за 2017–2021 годы, численность населения Казахстана к 2030 году достигнет 20 млн 958 тыс. человек, а к 2050-му — 27 млн 192 тыс. человек», — сказал Шумеков.

Согласно демографическому прогнозу от ЦРТР, наибольший прирост населения будет в городе республиканского значения Шымкент, население которого с 2022 до 2050 года вырастет с 1,1 млн до 2,8 млн человек. В Нур-Султане за этот период ожидается рост населения с 1,6 млн до 2,9 млн человек.

Напомним, согласно последним данным, населения Казахстана составляет около 19 млн человек. Прирост населения в 2021 году оставил 246 тыс. человек или 1,3% от всего населения.