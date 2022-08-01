Сеул, , 08:57 — REGNUM Южнокорейские родители и учителя категорически возражают против планируемого снижения возраста поступления в школу до пяти лет, заявляя, что дети интеллектуально не готовы к такому раннему обучению, а родители будут не в состоянии обеспечить присмотр за ними после школы, передает агентство Reuters.

Мэр Сеула со школьниками (сс) 서울특별시 소방재난본부

На предыдущей неделе министерство образования Южной Кореи заявило, что будет снижать возраст поступления в школу, начиная с 2025 года, если этот план получит широкую общественную поддержку.

Таким образом власти намереваются увеличить трудовые ресурсы за счет более раннего окончания учебы, поскольку в стране сокращается численность трудоспособного населения из-за чрезвычайно низкого уровня рождаемости.

В понедельник 1 августа коалиция из 36 учительских и родительских групп провела митинг перед президентской администрацией, призывая отказаться от этого плана.

Многие родители выступают против него, так как им трудно обеспечить присмотр за детьми после раннего окончания учебного дня.

Учителя возражают на том основании, что пятилетние дети слишком малы для учебы и что столь раннее начало школьного образования заставит родителей обращаться к частным репетиторам, соревнуясь за то, чтобы обеспечить детям наилучшую успеваемость.

«Учитывая когнитивное и эмоциональное развитие, раннее начало школьного обучения нецелесообразно и, скорее всего, приведет к побочным следствиям, таким как усиление частного репетиторства и конкуренции на вступительных экзаменах в университеты, — говорится в заявлении коалиции. — Это только увеличит нагрузку на родителей в то время, когда многие из них уже бросают работу, чтобы обеспечивать уход за детьми, поступающими в начальную школу».

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